Эксперт прокомментировал отставку астраханского губернатора

Член экспертного света ЭИСИ Олег Матвейчев прокомментировал решение губернатора Астраханской области Сергея Морозова подать в отставку.

«Это довольно неожиданно, потому что по всем рейтингам, которыми мы располагаем, в том числе рейтингами ВЦИОМа, которые недавно презентовали в ЭИСИ, внутренним рейтингам, рейтингам, которые делают в сети, в интернете, Морозов выигрывал легко в первом туре.

Его рейтинги переваливали за 60%, то есть говорить о том, что у него были какие-то электоральные трудности, не приходится.

Насколько мы сейчас знаем, он уходит по семейным обстоятельствам», — отметил Матвейчев.