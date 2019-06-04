Франция призвала РФ выбрать, кто поедет от нее в Нормандию

Франция дала России самой решить, кто поедет от нее на годовщину высадки союзников Нормандии. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, в настоящее время французская сторона ожидает ответа Москвы.

Как отмечается, власти Франции подтвердили отправку приглашения российской стороне.

Ранее посольство России во Франции сообщило, что Москва получила приглашение на торжественные мероприятия по случаю 75-летней годовщины высадки союзников в Нормандии.