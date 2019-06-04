В Кремле отреагировали на слова Трампа о вывозе россиян из Венесуэлы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова президента США Дональда Трампа о выводе россиян из Венесуэлы, сообщает РИА «Новости».

По словам Пескова российские специалисты продолжают работать в этом стране.

Песков допустил, что словам американского президента это косвенная ссылка на газетные источники.

«Собственно, там есть, действительно, специалисты, которые занимаются обслуживанием ранее поставленной техники», — отметил он.

Песков добавил, что ему неизвестно, что значит «вывела своих людей».

Ранее американский лидер заявил, что РФ сообщила США о выводе «своих людей» из Венесуэлы.

На просьбу уточнить, является ли это заявление Трампа реакцией на спекуляции в СМИ, он ответил: «я не знаю, на что это реакция; это все-таки лучше узнавать у американской стороны».