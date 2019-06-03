National Interest назвал причину провальной внешней политики США

Автор The National Interest Дуг Бандоу раскритиковал внешнюю политику Соединенных Штатов в последние десятилетия. По его словам, для ее описания уместны такие слова, как «убийственный» и «заносчивый».

После терактов 11 сентября 2001 года Вашингтон развил чрезвычайную активность, вторгнувшись в две страны, совершая бомбардировки, размещая силы спецназначения на территории еще больших стран и вводя против многих санкционные ограничения. Но террористическая угроза с тех пор только увеличилась, война с Ираном кажется «пугающе возможной», Россия враждебна к США и Европе, интересы Вашингтона и Пекина сталкиваются не только в торговле. Однако нынешняя администрация США уверена, что многократное повторение одного и того же приведет к другим результатам.

Бандоу отмечает, что внешняя политика Соединенных Штатов страдает от систематических недостатков в образе мыслей «неформального политического коллектива», имеющего влияние на принятие внешнеполитических решений. В качестве примера автор приводит Мадлен Олбрайт, которая была постпредом США при ООН и американским госсекретарем до начала 2000-х. Бандоу подробно разбирает ее заявления и происходящие события на международной арене, которые стали провалами США во внешней политике.

«Если мы (США. — Газета.Ru) вынуждены использовать силу, это потому, что мы Америка: мы — незаменимая нация. Мы не теряем лицо и смотрим в будущее дальше, чем другие страны, и мы видим там опасность для всех нас», — заявила Олбрайт в 1998 году. Дальнейшие примеры показывают, что США часто были не подготовлены к тому, что происходило на международной арене.

По мнению автора, подход Олбрайт опасен для американцев и иностранцев и не ограничивается одним человеком, поэтому любой президент США, который хочет нового внешнеполитического курса, должен сначала вывести из игры «неформальный политический коллектив».