Саакашвили рассказал, за что обиделся на Порошенко

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Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал об обиде на бывшего украинского президента Петра Порошенко. Об этом он сказал в эфире ТСН.

По словам Саакашвили, у Порошенко отсутствует чувство юмора.

«Я обижен на Порошенко. Потому что с ним у меня были личные отношения, и Порошенко мне много чего обещал», — сказал Саакашвили.

Он добавил, что Порошенко соврал. Кроме того, он требовал, чтобы Саакашвили всегда обращался к нему на «вы», поскольку он президент. Хотя он всю жизнь был с Порошенко на «ты».

«Это реально комплекс человека. Очень закомплексованный человек», — заявил Саакашвили.

Ранее Саакашвили рассказал, как его заподозрили в желании покусать Порошенко.