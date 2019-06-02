Порошенко «наработал» на трибунал, заявила Савченко

Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что экс-президент Украины Петр Порошенко и его окружение заслуживают уголовного наказания за свою деятельность в период нахождения у власти, передает телеканал NewsOne.

По ее словам, множество материалов доказывают вину Порошенко, и их «нельзя спрятать».

«И он (Порошенко. — «Газета.Ru»), и его окружение, в принципе, наработали уже на трибунал», — сказала Савченко.

Она добавила, что бывшему украинскому президенту нельзя позволить сбежать из Украины, чтобы впоследствии суд не выносил ему приговоры заочно. Савченко также отметила, что преступления Порошенко «очень реальные и очень кровавые».

Ранее Савченко обвинила Порошенко в подрыве складов с оружием.