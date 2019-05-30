Путин и Эрдоган договорились о встрече

Президент России Владимир Путин и лидер Турции Тайип Эрдоган провели телефонный разговор и обсудили ряд внешнеполитических вопросов, сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что стороны обсудили ситуацию в Сирии.

Кроме того, Путин и Эрдоган затронули ряд двусторонних тем, в том числе сотрудничество в военно-технической сфере.

Президенты также договорились о проведении двусторонней встречи на полях саммита G20, который пройдет в японской Осаке 28-29 июня.

В апреле в администрации Эрдогана проинформировали о том, что лидер провел телефонный разговор с Путиным по вопросу Ливии.