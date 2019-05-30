В США рассказали о намерениях Зеленского в отношении Украины

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что президент Владимир Зеленский в ходе встречи подтвердил намерение усердно работать над достижением мира на Украине, передает РИА «Новости».

Волкер добавил, что теперь США хотят увидеть готовность России к диалогу с новым президентом.

Он также подтвердил настрой США на работу над выполнением минских соглашений.

Ранее Волкер рассказал, что экс-президента Петра Порошенко расстроила недостаточная поддержка американской стороны, на что Волкер ответил, что Вашингтон поддерживает не кандидата, но принципы и политическую позицию.