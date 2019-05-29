Порошенко призвали взять Саакашвили в партию
Депутат Верховной рады Надежда Савченко предложила бывшему президенту Украины Петру Порошенко взять экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили в свою партию. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Я считаю, что это очень хороший ход», — сказала Савченко.
По ее словам, Саакашвили место именно в «Европейской партии» Порошенко.
Она также добавила, что президент Украины Владимир Зеленский исправил ошибку Порошенко, вернув Саакашвили гражданство.
Ранее сообщалось, что Саакашвили назвали разрушителем в партии Порошенко.