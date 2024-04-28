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Четырехлетний мальчик бесследно исчез в Улан-Удэ

В Бурятии возбуждено уголовное дело после исчезновения четырехлетнего мальчика

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Следственное управление СК России по Бурятии/VK

В Бурятии следователи устанавливают обстоятельства пропажи четырехлетнего ребенка, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СУ СК РФ республики.

Четырехлетний мальчик пропал днем 27 апреля, он вышел из дома по улице Пристанской в Советском районе города и не вернулся. По предварительной информации, мальчик остался без присмотра взрослых и ушел на самостоятельную прогулку, в последний раз ребенка видел его дедушка.

Пропавшего ищут сотрудники полиции, родственники и волонтеры, возбуждено уголовное дело, ход расследования контролирует республиканская прокуратура.

До этого сообщалось о том, что во Владивостоке девятилетняя девочка разбила дома вазу, испугалась гнева родителей и сбежала из дома. Ребенка нашли в городе Артем, она купила билет на междугородний автобус, доехала до Артема, быстро заблудилась и бесцельно бродила по городу, пока ее не увидели полицейские.

Ранее в Краснодаре девушка-подросток пропала после ссоры с матерью из-за плохой учебы.

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