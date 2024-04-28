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У отеля в Вашингтоне, где выступил Байден, прошла акция протеста

Пропалестинские активисты собрались у отеля в Вашингтоне, где выступил Байден

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Elizabeth Frantz/Reuters

Десятки пропалестинских активистов пришли на митинг возле отеля «Хилтон» в Вашингтоне, где прошло мероприятие с участием американского президента Джо Байдена. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, речь идет о торжественном ужине главы государства с журналистами. Мероприятие началось вечером 27 апреля в 20:00 по местному времени (утром 28 апреля в 3:00 мск).

Уже в 17:00 по местному времени (00:00 мск) около гостиницы начали собираться пропалестинские активисты. В результате на митинг, посвященный ситуации в секторе Газа, пришли несколько десятков человек.

Здание охраняли сотрудники правоохранительных органов, которые со временем оттеснили участников демонстрации подальше от въезда на территорию отеля. Более того, стражи порядка огородили манифестантов забором.

В свою очередь, активисты скандировали лозунги в поддержку Палестины и публично обвиняли американских журналистов во лжи.

Авторы материала добавили, что митинг прошел мирно. Никакой информации о задержаниях участников акции протеста не поступало.

23 апреля член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заявил, что масштабы протестов против операции израильских войск в секторе Газа являются «качественно новым явлением» для США. По словам сенатора, до сих пор американское общество всегда поддерживало Израиль и симпатизировало ему.

Ранее Белый дом решил сократить выступления Байдена в вузах из-за волны студенческих протестов.

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