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Европейские журналисты рассказали, как в ЕС блокируют материалы из новых регионов РФ

РИА Новости: СМИ в ЕС блокируют сообщения из новых регионов РФ

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Народная милиция ДНР

Средства массовой информации в Европе блокируют сообщения о положении дел в новых регионах России. Об этом в беседе с РИА Новости рассказали европейские журналисты из Италии и Финляндии.

«Сейчас в европейских СМИ практически нет правдивой информации о СВО, потому что все журналисты, корреспонденты, которые работают на государственные каналы, они на Украине, и государственный канал Италии, например, не хочет материал, который из России, из новых территорий России», — сказал журналист из Италии Андреа Лучиди.

По его словам, другие итальянские журналисты называли Лучиди «российским пропагандистом», поскольку он работал на взятых ВС РФ территориях.

В свою очередь финский журналист Кости Хейсканен заявил, что положение дел в информационной сфере его страны тяжелое, так как на государственном уровне нет стремления передать правду относительно конфликта на Украине и развития новых территорий РФ.

«Правдивую или альтернативную информацию просто не донести, тебя затыкают, банят», — поделился своим мнением Хейсканен.

Он также заявил, что демократия в Финляндии должна подразумевать плюрализм мнений, однако этого, по его мнению, не происходит.

До этого Хейсканен в интервью Tsargrad.tv рассказал о последствиях обстрела города Токмака Запорожской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее WP узнала, что Зеленский мог намеренно занизить потери ВСУ.

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