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Семин назвал лучшего российского футболиста

Семин: Тюкавин на самом деле лучший среди нападающих

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин рассказал, что нужно нападающему «Динамо» Константину Тюкавину, чтобы побороться за звание лучшего игрока Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова передает RT.

«Можно ли его назвать сильнейшим? Да. Он на самом деле лучший, по крайней мере, среди нападающих. Способен ли он проявить себя в Европе? Пока сложно судить. Посмотрим, как форвард проведет концовку сезона. Если Константин забьет несколько важных мячей, то будет претендовать и на звание лучшего игрока всего первенства», — сказал Семин.

В текущем сезоне РПЛ Тюкавин провел за «Динамо» все 25 матчей, отметившись 12 забитыми мячами и восьмью результативными передачами. Он является лучшим бомбардиром команды и третьим в лиге.

После 25 туров «Зенит» продолжает лидировать в чемпионате. У команды Сергея Семака 50 набранных очков. «Краснодар», победивший в этом туре «Балтику» 3:2, имеет в своем активе 49 очков и вплотную приблизился к лидеру. Третье место продолжает занимать московское «Динамо». Бело-голубые в этом туре обыграли «Оренбург».

Ранее экс-тренер сборной дал совет «Спартаку».

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