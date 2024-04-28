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Илон Маск внезапно улетел в Китай

Reuters: Маск посетил Китай, чтобы обсудить ПО для беспилотных автомобилей

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Миллиардер Илон Маск отправился в Китай, чтобы обсудить вопросы, связанные с беспилотными автомобилями. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.

«Гендиректор Tesla Илон Маск полетел в Пекин в воскресенье с неожиданным визитом», — говорится в материале.

По данным агентства, предприниматель намерен провести переговоры с высокопоставленными чиновниками КНР для обсуждения развертывания программного обеспечения для автономных машин в Китае и получения разрешения на передачу собираемой в стране информации с целью развития алгоритмов беспилотного вождения.

24 апреля The Economic Times выяснило, что Маск не хочет строить новые заводы Tesla, решив вместо этого увеличить производство на действующих предприятиях. Отмечается, что в 2024 году американский производитель электромобилей рассчитывает увеличить выпуск машин в 1,5 раза по сравнению с 2023 годом, до порядка 3 млн штук.

Ранее Маск раскрыл дату релиза человекоподобных роботов Tesla.

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