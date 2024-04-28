Эксперт указал на структурные перекосы в экономике России

Рост внутреннего валового продукта (ВВП) России на 6% в январе-феврале 2023 года обусловлен деятельностью оборонно-промышленного комплекса (ОПК), а не развитием гражданских секторов экономики. Такое мнение высказал финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев в интервью для NEWS.RU.

«Эти 6% роста относятся скорее к промышленному производству, чем к ВВП в целом. Превышение прогнозов указывает на некачественную оценку ситуации компетентными органами, хвастаться здесь нечем», — отметил эксперт.

По словам Беляева, позитивная динамика объясняется увеличением гособоронзаказа и загрузкой ОПК, что обеспечивает рабочие места, рост зарплат и спрос на продукцию металлургии, текстильной и других смежных отраслей.

«Для благосостояния страны крайне важно развитие гражданских секторов экономики. Но они не могут полноценно расти из-за высокой ключевой ставки и сложностей с кредитованием на приемлемых условиях. Инфляция подстегивается монополистическими действиями крупных компаний», — добавил аналитик.

До этого в Минэкономразвития объяснили рост доходов россиян в январе-марте.

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