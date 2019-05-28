В Киеве назвали «украинца» Саакашвили предателем

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Украинский генпрокурор Юрий Луценко заявил, что, несмотря на возвращение бывшему президенту Грузии и экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили гражданства Украины, считает его предателем. Об этом сообщает УНИАН.

В ответ на заданный одним из журналистов вопрос Луценко сказал, что его позиция в отношении Саакашвили не изменилась.

«Предатель», — заявил Луценко.

Ранее сообщалось, что Саакашвили ускорил возвращение на Украину после получения гражданства.