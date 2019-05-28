Конгрессмен из США предложил Кипру дружбу «против злобной России»

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Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США Элиот Энгел предложил президенту Кипра Никосу Анастасиадис дружить против «злобных махинаций России». Об этом сообщает CNA.

Как отмечается, такое предложение было сделано в ходе визита Энгел на Кипр.

По словам конгрессмена, Соединенные Штаты находятся в поисках друзей против «злобной России», тех, кто разделяет американские фундаментальные ценности, в частности демократию.

Он также добавил, что права на энергию, которыми обладает Кипр, находятся под пристальным вниманием, и Россия «не сможет контролировать ситуацию».

Помимо этого, он уточнил, что в скором времени будет достигнут прогресс относительно отмены эмбарго США на поставки оружия на Кипр.

Ранее эксперты заключили, что Россия победит в случае выхода США из НАТО.