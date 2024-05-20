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Названа главная сила «Эдмонтона» с Макдэвидом и Драйзайтлем

Комментатор Майков: первое удаление, и «Эдмонтон» забивает

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Jerome Miron/USA TODAY Sports/Reuters

Комментатор Филипп Майков, участник популярного подкаста «Скользкий лед», а также автор собственного YouTube-канала «ХоккейФил», в комментарии для «Газеты.Ru» назвал большинство «Эдмонтон Ойлерз» главной силой команды Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля, но при этом отметил, что «Ванкувер Кэнакс» смог адаптироваться к этому и стал меньше удаляться.

«Ванкувер» подстраивается: взять серию против «Нэшвилла», где милллиард просто удалений в ту и другую стороны. Но там все быстро поняли, что никто их не реализовывает, и давай набирать по несколько десятков штрафных минут за матч. И серия с «Эдмонтоном», где «Ванкувер» получал в каждом матче за свое первое удаление. Вот просто первое удаление, первое меньшинство просто – бах, «Эдмонтон» забивает. Там вот не получалось играть дисциплинированно, а тут получается. Почему? Ну, потому что могут подстраиваться, потому что могут играть по такой установке», — считает Майков.

В серии второго раунда Кубка Стэнли между «Ванкувером» и «Эдмонтоном» счет 3-3. Решающая игра состоится в Ванкувере в рано утром 21-го мая по московскому времени.

Ранее рекорд Овечкина в НХЛ назвали делом времени.

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