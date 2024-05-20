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Подмосковные подростки избили школьников из-за отказа играть с ними в футбол

В Подмосковье старшие школьники устроили массовую драку с семиклассниками

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Shutterstock

Школьников из Подмосковья подозревают в нападении на семиклассников. Об этом сообщает Msk1.ru.

Инцидент произошел в Железнодорожном, в Ольгинском парке. На кадрах с места заметно, как старшие подростки набросились на младших товарищей. Один из нападавших схватил оппонента за горло и попытался повалить на землю. Еще один бросил противника на поле. Семиклассникам нанесли большое количество ударов.

По данным источника, причиной стало то, что младшие отказывались играть со старшими в футбол. Мать одного из пострадавших обратилась в полицию. По словам женщины, ее сыну сломали руку в нескольких местах.

В комментарии для журналистов представители МВД региона заявили, что в курсе ситуации.

«Полицейскими установлены все участники инцидента. Они опрошены в присутствии законных представителей», – поделились в ведомстве.

Специалисты МВД проводят все необходимые мероприятия. На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее на Кубани подростки избили участника спецоперации.

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