Ловчев: немного перестал уважать Галицкого

Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев заявил, что он поменял свое отношение к владельцу «Краснодара» Сергею Галицкому после увольнения с поста тренера клуба Владимира Ивича, передает «Матч ТВ».

«Я немного перестал уважать Сергея Николаевича Галицкого. За то, что он убрал тренера. Они не станут чемпионами. А если станут… приеду к ним, и пускай бьет меня каждый, кто меня не любит», — сказал Ловчев.

На победу в текущем сезоне Российской премьер-лиги претендуют сразу три команды — московское «Динамо», петербургский «Зенит» и «Краснодар». Столичный клуб возглавляет турнирную таблицу национального первенства, имея 56 очков. В активе подопечных Сергея Семака 54 балла, «быки», идущие третьими, имеют 53 очка.

Соответственно, судьба чемпионства в России в сезоне-2023/24 будет решаться в заключительном, 30-м туре. Примечательно, что «Динамо» и «Краснодар» сыграют очный матч в Краснодаре, а «Зенит» в Санкт-Петербурге сразится с «Ростовом».

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