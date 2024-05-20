Над Белгородской областью сбит украинский беспилотник

Очередной украинский беспилотник уничтожен над территорией Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны России.

В публикации отмечается, что 20 мая около 21:45 дежурными силами ПВО над территорией Белгородской области был уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат.

Иные подробности в настоящий момент не приводятся.

До этого губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что два дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали село Безымено в Белгородской области, никто не пострадал. В результате падения первого дрона загорелся нежилой дом на окраине села, после падения второго у другого дома оказалась сильно повреждена кровля и тоже произошло возгорание.

Утром 20 мая российские системы ПВО сбили семь беспилотников ВСУ в двух регионах страны. Пять из них были ликвидированы в небе над Белгородской областью, и еще два — в воздушном пространстве Курской области.

Ранее Россия сбила реактивные снаряды «Ольха» в небе у границы с Украиной.