Российский солдат спасся после ударов семи FPV-дронов ВСУ

Боец российской армии в зоне специальной военной операции (СВО) спасся после атак семи украинских FPV-дронов. Об этом сообщает Telegram-канал «Крупнокалиберный переполох».

На кадрах, снятых с российского беспилотника, видно, как солдат бежит по изрытому воронками от артиллерийских снарядов полю. FPV-дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) детонирует у бойца за спиной. Следующий беспилотник взрывается сзади, а третий — в нескольких шагах от российского военного. Еще четыре удара летательных аппаратов на видео не попали.

Сослуживцы все это время сообщали бойцу о приближающихся БПЛА противника и поддерживали его.

До этого сообщалось, что российский танкист в течение двух часов в одиночку при помощи антидронового ружья защищал потерявшую ход боевую машину от украинских FPV-дронов, пока танк не был эвакуирован.

Ранее темнокожий боец Вооруженных сил РФ, принимающий участие в специальной военной операции (СВО), палкой отогнал от себя украинский дрон-камикадзе.