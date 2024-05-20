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США не позволят МУС выдать ордер на арест Нетаньяху

Политолог Гусев считает, что США помешают МУС выдать ордер на арест Нетаньяху

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Jonathan Ernst/Reuters

Вашингтон всеми возможными методами будет мешать Международному уголовному суду (МУС) выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом РИА Новости заявил доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев.

«США не дадут в обиду Нетаньяху и будут делать все необходимое для того, чтобы этот шаг не состоялся. Более того, они оправдывают все действия Израиля, в том числе в отношении палестинского государства. Они же не считают, что Израиль там фактически проводит геноцид палестинского народа», — высказался Гусев.

По мнению политолога, МУС и так вряд ли выполнит свою угрозу и выдаст ордер на Нетаньяху из-за того, что Израиль является ключевым партнером США на Ближнем Востоке и имеет постоянную поддержку Вашингтона во всех вопросах.

До этого в конгрессе США заявили о возможном введении санкций против Международного уголовного суда.

Подробнее об этой истории — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД Израиля создали штаб для предотвращения выдачи ордера на арест Нетаньяху.

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