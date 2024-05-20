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В МИД высказались насчет запрета на ядерные испытания

МИД России призвал США следовать обязательствам по запрещению ядерных испытаний

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РИА «Новости»

Министерство иностранных дел России призвало Соединенные Штаты продолжать следовать принятым на себя обязательствам по запрещению ядерных испытаний. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, чье сообщение опубликовано на сайте ведомства.

«Российская Федерация призывает Вашингтон и далее следовать взятым на себя обязательствам в сфере запрета на ядерные испытания, а также отказаться от деструктивной линии в отношении ДВЗЯИ и принять срочные меры по ратификации Договора», — заявила Захарова.

Таким образом в МИД прокомментировали заявление Национального управления ядерной безопасности при министерстве энергетики США о проведении «субкритическеого эксперимента» в рамках контроля за состоянием ядерных боезарядов.

До этого стало известно, что Россия наблюдает за происходящим на ядерном полигоне в американском штате Невада.

В апреле сообщалось, что Россия по-прежнему привержена мораторию на проведение ядерных испытаний.

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