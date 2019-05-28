Соратники Гройсмана анонсировали участие министров на выборах в Раду

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Министр украинского кабмина Александр Саенко заявил в эфире ICTV, что вместе с ним и уходящим в отставку премьером Владимиром Гройсманом в Раду намерены баллотироваться некоторые министры. Об этом сообщает УНИАН.

По его словам, они будут участвовать в парламентских выборах в составе партии «Украинская стратегия». Саенко добавил, что на следующей неделе пройдет съезд партии, на котором будут определены участники выборов в Раду.

Ранее объявивший об отставке министр иностранных дел Украины Павел Климкин раскрыл свою «эмоциональную мечту» в политике.