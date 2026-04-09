«Мест предостаточно». Зеленский обратился к Путину с предложением

Зеленский предложил встретиться с Путиным на Ближнем Востоке, в Европе или в США

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Он предложил провести встречу на Ближнем Востоке, в США или Европе. При этом Зеленский в очередной раз отказался выводить ВСУ из подконтрольных частей Донбасса. Кремль заявлял о готовности Путина принять президента Украины в Москве, но выражал сомнение в необходимости такой встречи на текущем этапе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к встрече с главой России Владимиром Путиным. Он признал невозможность саммита в Москве или в Киеве , но предложил свой список мест для проведения переговоров. Свое мнение политик выразил в интервью итальянскому радио RAI.

«Если он готов встретиться со мной, то мест для этого предостаточно. Мы можем сделать это на Ближнем Востоке, в Европе, в Соединенных Штатах, где угодно», — заявил Зеленский.

Также украинский президент в очередной раз отказался вывести Вооруженные силы Украины (ВСУ) из занимаемых Киевом районов Донбасса. Свою позицию он объяснил тем, что таким образом Киев отдаст России свои «наиболее укрепленные позиции», в то время как возведение новых оборонительных сооружений займет от года до полутора лет. Кроме того, такой шаг вызвал бы раскол в украинском обществе, считает глава страны.

« А любой раскол — это <…> гибель нашей независимости », — добавил он.

Помимо этого, Зеленский выразил уверенность, что после заключения соглашения между США и Ираном трехсторонние переговоры Москвы, Киева и Вашингтона, замороженные из-за ближневосточного конфликта, продолжатся. В ожидании нового раунда он призвал Запад усиливать давление на Россию. Он выразил надежду, что по завершении конфликта армии США и европейских стран будут присутствовать на Украине в рамках гарантий безопасности.

Новый блок против Москвы и доверие США Путину

Не менее резонансные заявления Зеленский сделал в и интервью подкасту The Rest is Politics, выдержки из которого привела газета The Guardian. В частности, он призвал сформировать вместе с Украиной новый военный блок, направленный специально на «сдерживание» России:

« Без Украины и Турции у Европы не будет такой армии, как у России. С Украиной, Турцией, Норвегией и Великобританией вы будете контролировать безопасность на морях, а не на одном море ».

По его мнению, Европе необходимо максимально наращивать военную мощь, особенно на фоне угроз США выйти из НАТО.

Президент Украины заявил также, что власти США игнорируют утверждения о якобы предоставлении Россией Ирану разведданных для ударов по американским базам, поскольку «уверены, что могут доверять Путину».

«Проблема в том, что они доверяют Путину. Очень жаль», — посетовал политик.

Он добавил, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер «слишком много времени провели» с главой России и высокопоставленными чиновниками из Москвы, из-за чего якобы «не хотят признавать способность Путина их обмануть».

Позиция России

Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил «Газете.ру», что слова Зеленского о возможности встречи с Путиным на Ближнем Востоке, в Европе или в США останутся «голубыми мечтами» президента Украины.

« Во-первых, он нелегитимен. Давайте начнем с этого. Что с ним встречаться? С ним может встретиться любой гражданин России, но не сам президент. Во-вторых, о чем говорить? Мы даже не знаем, о чем с ним говорить.

Все, что ему предлагали и все, о чем его спрашивали, он все отвергает. Никакого ухода войск с Донбасса, никаких уступок, ничего. Только какое-то перемирие на какой-то срок. Понятно, для чего — перевести дух, пополнить запасы вооружений и так далее»,

— сказал сенатор.

Джабаров также призвал «очень спокойно» относиться к высказываниям Зеленского.

25 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным указал на маловероятность саммита Путина и Зеленского из-за резких высказываний Киева.

«Давайте ограничимся тем, что вспомним его заявления за последнюю неделю — с чем Украина никогда не согласится, на что она не пойдет, что она намерена делать дальше и так далее. Просто их даже не надо анализировать, их надо просто вспомнить и задаться вопросом — есть ли смысл встречаться на высшем уровне, если киевский режим по-прежнему сохраняет такую позицию », — говорил представитель Кремля.

При этом в начале февраля он напомнил об озвученном Путиным приглашении Зеленского в Москву для проведения встречи. По словам Пескова, эта позиция сохраняется.