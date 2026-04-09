«Мест предостаточно». Зеленский обратился к Путину с предложением

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к встрече с главой России Владимиром Путиным. Он признал невозможность саммита в Москве или в Киеве, но предложил свой список мест для проведения переговоров. Свое мнение политик выразил в интервью итальянскому радио RAI.
«Если он готов встретиться со мной, то мест для этого предостаточно. Мы можем сделать это на Ближнем Востоке, в Европе, в Соединенных Штатах, где угодно», — заявил Зеленский.
Также украинский президент в очередной раз отказался вывести Вооруженные силы Украины (ВСУ) из занимаемых Киевом районов Донбасса. Свою позицию он объяснил тем, что таким образом Киев отдаст России свои «наиболее укрепленные позиции», в то время как возведение новых оборонительных сооружений займет от года до полутора лет. Кроме того, такой шаг вызвал бы раскол в украинском обществе, считает глава страны.
«А любой раскол — это <…> гибель нашей независимости», — добавил он.
Помимо этого, Зеленский выразил уверенность, что после заключения соглашения между США и Ираном трехсторонние переговоры Москвы, Киева и Вашингтона, замороженные из-за ближневосточного конфликта, продолжатся. В ожидании нового раунда он призвал Запад усиливать давление на Россию. Он выразил надежду, что по завершении конфликта армии США и европейских стран будут присутствовать на Украине в рамках гарантий безопасности.
Новый блок против Москвы и доверие США Путину
Не менее резонансные заявления Зеленский сделал в и интервью подкасту The Rest is Politics, выдержки из которого привела газета The Guardian. В частности, он призвал сформировать вместе с Украиной новый военный блок, направленный специально на «сдерживание» России:
«Без Украины и Турции у Европы не будет такой армии, как у России. С Украиной, Турцией, Норвегией и Великобританией вы будете контролировать безопасность на морях, а не на одном море».
По его мнению, Европе необходимо максимально наращивать военную мощь, особенно на фоне угроз США выйти из НАТО.
Президент Украины заявил также, что власти США игнорируют утверждения о якобы предоставлении Россией Ирану разведданных для ударов по американским базам, поскольку «уверены, что могут доверять Путину».
«Проблема в том, что они доверяют Путину. Очень жаль», — посетовал политик.
Он добавил, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер «слишком много времени провели» с главой России и высокопоставленными чиновниками из Москвы, из-за чего якобы «не хотят признавать способность Путина их обмануть».
Позиция России
Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил «Газете.ру», что слова Зеленского о возможности встречи с Путиным на Ближнем Востоке, в Европе или в США останутся «голубыми мечтами» президента Украины.
«Во-первых, он нелегитимен. Давайте начнем с этого. Что с ним встречаться? С ним может встретиться любой гражданин России, но не сам президент. Во-вторых, о чем говорить? Мы даже не знаем, о чем с ним говорить.
Все, что ему предлагали и все, о чем его спрашивали, он все отвергает. Никакого ухода войск с Донбасса, никаких уступок, ничего. Только какое-то перемирие на какой-то срок. Понятно, для чего — перевести дух, пополнить запасы вооружений и так далее»,
— сказал сенатор.
Джабаров также призвал «очень спокойно» относиться к высказываниям Зеленского.
25 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным указал на маловероятность саммита Путина и Зеленского из-за резких высказываний Киева.
«Давайте ограничимся тем, что вспомним его заявления за последнюю неделю — с чем Украина никогда не согласится, на что она не пойдет, что она намерена делать дальше и так далее. Просто их даже не надо анализировать, их надо просто вспомнить и задаться вопросом — есть ли смысл встречаться на высшем уровне, если киевский режим по-прежнему сохраняет такую позицию», — говорил представитель Кремля.
При этом в начале февраля он напомнил об озвученном Путиным приглашении Зеленского в Москву для проведения встречи. По словам Пескова, эта позиция сохраняется.