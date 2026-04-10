Отец Илона Маска заявил, что его сын ездит в некоторые страны инкогнито

Эррол Маск: Илон совершает поездки в ряд стран инкогнито
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Отец американского миллиардера Илона Маска Эррол рассказал в разговоре с ТАСС, что его сын ездит в некоторые страны инкогнито.

По словам Эррола Маска, его дети путешествуют, пользуясь своего рода дипломатическим иммунитетом, чтобы в сложившихся обстоятельствах избежать огласки того, что они пребывают в определенной стране.

«Особенно Илон», — отметил он.

4 апреля отец знаменитого бизнесмена рассказал, что его сын Илон к 16 годам прочитал основные произведения мировой классической литературы, включая русскую. По его словам, ему не приходилось рекомендовать своим детям читать Федора Достоевского или Льва Толстого, потому что они сами проявляли интерес к русской литературе.

В ноябре Маск во время интервью для ТАСС рассказал, что в Великобритании запретили его мнение о России. Мужчина уточнил, что в британской прессе заявили, что ему не стоит публично высказывать свое мнение, учитывая тот факт, что он считает президента РФ Владимира Путина хорошим лидером.

Ранее отец Маска сравнил Москву и западные столицы.

 
