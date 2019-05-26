Порошенко грозит арест всех активов

<img src="//img.gazeta.ru/files3/25/12315025/upload-RTX6SMQ6-pic905-895x505-51285.jpg">

Юрист Андрей Портнов, который является бывшим замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, сказал, что собирается настаивать на аресте всех активов бывшего главы государства Петра Порошенко. Об этом сообщает «112 Украина».

По словам юриста, он собирается добиться, чтобы государственное бюро расследований направило в суд ходатайство, предполагающее арест всех активов Порошенко. Портнов уточнил, что речь идет о всех активах, облигациях госзайма, акциях и банковских счетах бывшего президента, а также об офшорных компаниях, включая оформленные на подставных людей.

Ранее Портнов обратится в госбюро расследований с третьим заявлением, связанным с легализацией незаконных доходов, отмыванием средств и неуплатой налогов экс-президентом страны Петром Порошенко.