«Могильщик»: политолог об отставке Мэй

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Политолог Александр Асафов прокомментировал отставку премьер-министра Британии Терезы Мэй. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По его словам, Мэй запомнится как могильщик присутствия Британии в ЕС. Ее имя будут ассоциировать с унизительным для страны Brexit, подчеркнул политолог.

«Именно ее усилиями не состоялся полноценный Brexit, хотя она очень хотела», — отметил Асафов.

Кроме того, он уточнил, что Мэй запомнится и как обвинитель России по «абсурдному» делу Скрипалей.

Помимо этого, политолог обсудил возможных кандидатов на кресло лидера Консервативной партии. По его мнению, бывший глава британского МИДа Борис Джонсон является ярким политиком, противником мягкого соглашения, а также не относится к лагерю любителей России. В случае его прихода положительной динамики во взаимоотношениях России и Британии ждать не стоит. В то же время, нынешний глава МИДа Джереми Хант, подчеркнул политолог, является более компромиссной фигурой

Ранее в Госдуме отреагировали на отставку Мэй.