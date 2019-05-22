Ляшко обвинил Зеленского в предательстве после идеи о референдуме по РФ
Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко назвал предательством идею украинского президента Владимира Зеленского о проведении референдума по переговорам с Россией. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По мнению Ляшко, такое предложение Зеленского говорит о его предательстве.
«Это предательство памяти миллионов украинцев, которые борются за страну», — подчеркнула Ляшко.
Политик добавил, что украинская сторона не против восстановления диалога с российской, но «не за счет капитуляции и поражения».
Ранее сообщалось, что Зеленский намерен провести референдум о диалоге с РФ.