Ляшко обвинил Зеленского в предательстве после идеи о референдуме по РФ

Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко назвал предательством идею украинского президента Владимира Зеленского о проведении референдума по переговорам с Россией. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По мнению Ляшко, такое предложение Зеленского говорит о его предательстве.

«Это предательство памяти миллионов украинцев, которые борются за страну», — подчеркнула Ляшко.

Политик добавил, что украинская сторона не против восстановления диалога с российской, но «не за счет капитуляции и поражения».

Ранее сообщалось, что Зеленский намерен провести референдум о диалоге с РФ.