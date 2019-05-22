Савченко рассказала о страхе в глазах украинских депутатов

Депутат Верховной рады Надежда Савченко рассказала о моменте, когда увидела настоящий страх в глазах своих коллег. Об этом она заявила телеканалу NewsOne.

По ее словам, когда она пришла в парламент в 2016 году, она увидела коллектив, состоящий из «надменных и самодовольных людей».

Однако, в момент, когда ее лишили депутатской неприкосновенности и посадили в тюрьму, она увидела на лицах депутатов понимание, что они не могут быть полностью защищены и в любой момент может настать их очередь.

По словам Савченко, депутатов ужаснула эта мысль. Она добавила, что отдала год жизни тюрьме, чтобы они это поняли.

Ранее Савченко назвала условие поддержки Зеленского.