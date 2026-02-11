Размер шрифта
Посол России раскритиковал позицию Японии по отношениям с Москвой

Посол России: Токио выступает за мирный договор с Россией и продолжение санкций
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Позиция Японии, которая одновременно заявляет о намерении заключить с Россией мирный договор, а также о стремлении продолжать санкции, вызывает отторжение. Об этом РИА Новости заявил посол РФ в Японии Николай Ноздрев.

«Гротескная и нереалистичная позиция японских властей, <...> может вызывать лишь отторжение», — сказал он.

Япония присоединилась к санкциям против России с марта 2022 года.

До этого премьер-министр Санаэ Такаити заявила, что Япония рассчитывает заключить с Россией мирный договор.

Территориальный спор между Россией и Японией относительно принадлежности Южных Курил, кроме острова Урупа, остается неурегулированным с момента окончания Второй мировой войны. Москва считает суверенитет над этими территориями законным, а Токио включает их в состав своей префектуры Хоккайдо. В связи с этим стороны до сих пор не заключили мирный договор.

Ранее в Японии прокомментировали возможность введения новых санкций против России.
 
