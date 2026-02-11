Аэропорты Казани и Калуги временно перестали принимать и отправлять рейсы

Росавиация: в аэропортах Казани и Калуги введены временные ограничения на полеты

В аэропортах Казани и Калуги (Грабцево) действуют временные ограничения на полеты гражданской авиации. Об этом сообщает Telegram-канал пресс-службы Федерального агентства воздушного транспорта РФ (Росавиации).

В ведомстве пояснили, что введенные ограничения на прием и выпуск воздушных судов необходимы для обеспечения безопасности.

10 февраля стало известно, что воздушные гавани Краснодара и Сочи приостановили работу. Из-за введенных ограничений на полеты семь летевших в Сочи самолетов были перенаправлены на другие аэродромы Северного Кавказа. Спустя несколько часов прием и выпуск воздушных судов возобновились.

За день до этого руководитель Росавиации Дмитрий Ядров рассказал, что россияне уже не сталкиваются с серьезными задержками рейсов из-за временных ограничений на фоне атак беспилотников.

Ранее в Европе самолет вернулся в аэропорт вылета из-за столкновения с птицей.