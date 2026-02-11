Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Политика

В Россотрудничестве рассказали о возможности возобновления работы Русского дома в Баку

Примаков: Россия ищет варианты, чтобы возобновить работу Русского дома в Баку
РИА Новости

Россия ищет приемлемые варианты, чтобы в скором времени возобновить работу Русского дома в Баку. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков.

«Межправительственное соглашение (МПС) об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров, которое было заключено в 1997 году, все еще в силе. Поэтому мы стремимся найти приемлемые варианты реализации МПС с азербайджанской стороной для скорейшего и беспрепятственного возобновления работы Русского дома в Баку», — сказал руководитель ведомства.

До этого Примаков назвал глупыми обвинения азербайджанских СМИ о том, что Русский дом в Баку занимался шпионажем.

В феврале 2025 года власти РФ получили от Азербайджана уведомление о прекращении работы Русского дома в Баку. Формальным поводом стало отсутствие регистрации в качестве юридического лица. При этом глава Россотрудничества отмечал, что организация в течение многих лет пыталась добиться регистрации, но все обращения игнорировались.

Ранее в МИД РФ заявили о важности дружбы России и Азербайджана.
 
Теперь вы знаете
Новые ограничения в Telegram и риск полной блокировки в России. Как выживать и работать без мессенджера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!