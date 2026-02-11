В Россотрудничестве рассказали о возможности возобновления работы Русского дома в Баку

Россия ищет приемлемые варианты, чтобы в скором времени возобновить работу Русского дома в Баку. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков.

«Межправительственное соглашение (МПС) об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров, которое было заключено в 1997 году, все еще в силе. Поэтому мы стремимся найти приемлемые варианты реализации МПС с азербайджанской стороной для скорейшего и беспрепятственного возобновления работы Русского дома в Баку», — сказал руководитель ведомства.

До этого Примаков назвал глупыми обвинения азербайджанских СМИ о том, что Русский дом в Баку занимался шпионажем.

В феврале 2025 года власти РФ получили от Азербайджана уведомление о прекращении работы Русского дома в Баку. Формальным поводом стало отсутствие регистрации в качестве юридического лица. При этом глава Россотрудничества отмечал, что организация в течение многих лет пыталась добиться регистрации, но все обращения игнорировались.

Ранее в МИД РФ заявили о важности дружбы России и Азербайджана.