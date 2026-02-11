Размер шрифта
Семья из США захотела получить с России крупную компенсацию за гибель украинского военного

«Известия»: американская семья хочет получить с РФ $20 млн за гибель солдата ВСУ
Evgeniy Maloletka/AP

Семья из США хочет взыскать с России $20 млн за гибель украинского военнослужащего. Об этом сообщает газета «Известия».

В американский суд с иском обратилась проживающая в штате Мэриленд гражданка США Татьяна Кимберлин. По ее словам, она является тетей погибшего под Авдеевкой военнослужащего Вооруженных сил Украины Андрея Рачка. Примечательно, что муж Татьяны Бретт Кимберлин провел в тюрьме не менее 17 лет за подделку документов, торговлю наркотиками и терроризм.

Супруги заявили, что после смерти родителей якобы усыновили Рачка, но при этом юридически не оформили документы. При этом в некрологах семья Кимберлин не упоминается, а единственным родственником погибшего является бабушка.

Кимберлин намерены получить столь крупную компенсацию из замороженных активов Российской Федерации. Американские адвокаты отмечают, что преодолеть иммунитет суверенного государства очень сложно, и в отношении РФ подобные прецеденты носили лишь единичный характер.

23 декабря стало известно, что ликвидированный на Украине американский наемник оказался сыном сотрудника ЦРУ.

Ранее в США появились могилы воевавших за ВСУ военных.
 
