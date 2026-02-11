Размер шрифта
СМИ сообщили о предстоящей смене посла Германии в России

Spiegel: новым послом Германии в России станет Клеменс фон Гётце
Алексей Майшев/РИА Новости

Клеменс фон Гётце заменит Александера Ламбсдорфа на посту главы дипломатического представительства ФРГ в России. Об этом пишет журнал Der Spiegel.

По сведениям источников издания в федеральном правительстве, министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль проводит плановую ротацию ряда послов. В соответствии с ней Ламбсдорф, возглавляющий дипмиссию в Москве с августа 2023 года, станет послом в Израиле. Его место займет фон Гётце, сейчас представляющий ФРГ в Мексике.

Журнал отмечает, что фон Гётце является очень опытным дипломатом. Ранее он возглавлял германские посольства в Израиле, Китае и Японии.

6 февраля канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европейский союз всегда готов к переговорам с Россией, однако намерен проводить их без создания параллельных каналов связи.

15 января Мерц назвал Россию «крупнейшим европейским соседом» и выразил надежду на то, что ЕС сможет достичь баланса в отношениях с Москвой.

Ранее сообщалось, что посол Германии в Москве опозорился из-за незнания русского языка.
 
