Два аэропорта на юге России сняли ограничения на полеты

Аэропорты Краснодара (Пашковский) и Сочи возобновили прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в Telegram-канале.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

Воздушные гавани Краснодара и Сочи приостановили работу в 15:11 и 17:40 соответственно. Из-за введенных ограничений на полеты гражданской авиации семь летевших в Сочи самолетов были перенаправлены на другие аэродромы: три рейса — во Владикавказ, два — в Грозный, и по одному — в Нальчик и Махачкалу.

9 февраля руководитель Росавиации Дмитрий Ядров рассказал, что россияне уже не сталкиваются с серьезными задержками рейсов из-за временных ограничений на фоне атак беспилотников.

По его словам, по истечении семи месяцев можно с уверенностью сказать, что принятые аэропортами меры дали плоды. Несмотря на то, что количество «Ковров» в декабре 2025 года по сравнению с маем выросло в два раза, тем не менее, серьезных задержек пассажиры не наблюдают, отметил Ядров.

Ранее в Минтрансе высказались о компенсациях ущерба авиакомпаниям от плана «Ковер».