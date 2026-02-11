Размер шрифта
В МИД назвали число российских загранучреждений, закрывшихся в недружественных странах

МИД: с 2022 года в недружественных странах прекращена работа 22 загранучреждений
Владимир Сергеев/РИА Новости

За последние четыре года по инициативе властей недружественных государств прекратили деятельность 22 заграничных учреждения министерства иностранных дел России. Об этом газете «Известия» сообщили в департаменте информации и печати МИД РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что с 2014 года высылки, обвинения в шпионаже, недопуск на международные встречи стали новой нормой для российских дипломатов, которые работают в недружественных государствах. С 2022 года давление существенно усилилось. Прекратили деятельность 22 заграничных учреждения МИД, в отношении всё еще действующих введены ограничения численности персонала. Эти решения коснулись более чем 300 сотрудников внешнеполитического ведомства.

В МИД указали, что больше всего пострадали российские загранучреждения в Европе. В Германии были закрыты четыре из пяти генконсульств. Прекратили работу российские консульства в Финляндии, Швеции, Польше, Чехии, Литве, Латвии, Эстонии. Это значительно усложнило жизнь и гражданам этих стран, и находящимся там россиянам.

22 декабря сообщалось, что последнее генеральное консульство Российской Федерации закрылось в Польше.

Ранее генконсульство РФ в Кракове закрылось после 80 лет работы.
 
