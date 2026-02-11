Трамп рассказал, что Индия сократила закупки нефти РФ

Трамп: Индия импортирует нефть из России, но в незначительном объеме

Индия продолжает импортировать нефть из России, но в незначительном объеме. Об этом в интервью телеканалу Fox Business заявил президент США Дональд Трамп.

«Теперь они покупают совсем немного. Они сильно сократили закупки, и я просто немного их подтолкнул», — сказал он.

2 февраля Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди согласился прекратить покупать нефть из России. Президент США отметил, что для него было честью поговорить с «одним из лучших друзей» и «влиятельным и уважаемым лидером своей страны» Нарендрой Моди.

До этого агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что в целях отказа от российской нефти крупнейшая индийская нефтегазовая корпорация Indian Oil закупила 7 млн баррелей топлива у компаний из ОАЭ, Бразилии и Анголы.

Ранее министр нефти Индии заявил о снижении закупок топлива из России.