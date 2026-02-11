Россиянам объяснили, что выгоднее в 2026 году: купить квартиру или снимать

Профессор Кулаков: покупать квартиру сейчас стоит тем, у кого есть деньги на первый взнос

Выбор между съемной квартирой или приобретением собственной с использованием ипотеки зависит от многих факторов. Главным индикатором при этом является сравнение стоимости аренды и размера ежемесячных взносов по ипотеке. Об этом «Газете.Ru» рассказал Кирилл Кулаков, президент СРО Региональная ассоциация оценщиков, профессор НИУ МГСУ.

«Если ориентироваться на Москву — а это самый большой рынок жилья — то средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в 2025 году составляла 60 тысяч рублей. Есть мнение, что в течение 2026 года она будет только повышаться и достигнет 80 тысяч в месяц. То есть тенденция подводит к выводу о том, что выгоднее приобретать, чем арендовать», — объяснил он.

Однако сегодня вопрос ипотеки в большей степени зависит от банка, чем от заемщика.

«Первоначальный взнос в 30% в настоящее время требуют все системообразующие банки. Поэтому сегодня рассматривать приобретение жилья можно порекомендовать тем, у кого уже есть в собственности какая-то недвижимость, возможно, в другом регионе. Главное, чтобы денег от продажи этой недвижимости хватило на первоначальный взнос, а в идеале полученная сумма должна составлять 40% от стоимости новой квартиры. Это позволит не только оформить ипотечный кредит, но и создать подушку безопасности при нештатных ситуациях в ходе его погашения», — рассказал он.

Второй вариант — накопления в том же объеме, тем более, что ставки по депозитам в последние годы этому способствовали. Следует учитывать, что в 2025 году средний ежемесячный платеж по ипотечным кредитам в Москве составил 97 тысяч рублей. Поэтому доход потенциального заемщика не может быть ниже 200 тысяч — это тоже базовое требование банковской системы.

«Если семья считает, что ставки ипотечного кредитования существенно снизятся в 2026 году и надо дождаться их падения, то должен огорчить: предпосылок к резкому снижению ключевой ставки и, соответственно, удешевлению кредитных продуктов пока не видно», — заявил эксперт.

Не подешевеет и само жилье. На фоне охлаждения рынка девелоперы с осторожностью входят в новые проекты, поэтому предложение, особенно в регионах, может сократиться.

«Если же семья рассматривает приобретение квартиры в инвестиционных целях, в т.ч. для последующей сдачи внаем, то в нынешних условиях это не приносит существенной выгоды. Доходность от аренды инвестиционной квартиры составляет 4–5% в год, в то время как средние ставки по депозитам колеблются в диапазоне 14–16%. Все эти факторы следует учитывать при выборе: съемное жилье или ипотека», — резюмировал он.

