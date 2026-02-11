Почему нельзя пить лекарства после истечения срока годности, рассказал эксперт

После истечения срока годности гарантии безопасности и эффективности лекарства уже нет. Кроме того, препарат может потерять свою эффективность, и лечение не даст нужного результата, рассказала «Газете.Ru» директор по качеству Озон Фармацевтика Евгения Тетерина.

«Препарат может потерять свою эффективность или стать вредным из-за истечения срока годности или неправильного хранения: со временем активные вещества разлагаются, а воздействие света, температуры или влажности вызывает химические реакции, изменяющие состав лекарства (например, некоторые антибиотики теряют свойства при повышенной температуре или влажности)», — объяснила Тетерина.

Химические реакции способны существенно изменить состав и свойства лекарственного препарата. Например, окисление может привести к деградации препаратов, чувствительных к кислороду (например, содержащих аскорбиновую кислоту).

«Гидролиз разрушает молекулы препарата при взаимодействии с водой — некоторые антибиотики не стабильны в водных растворах. Кислотно-щелочной баланс среды тоже важен: некоторые лекарства требуют строго определенного pH для сохранения активности. У препаратов очень разная структура и состав, поэтому изменения индивидуальны. Главное понять, что прием лекарств с истекшим сроком годности — опасен», — заключила специалист.

