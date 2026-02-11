Размер шрифта
Президент Колумбии заявил о попытке покушения

Президент Колумбии Петро заявил о сорванной попытке покушения
Esteban Vega/AP

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что избежал покушения, когда летел на вертолете в департамент Кордова. Его слова приводит El Tiempo.

По словам президента Колумбии, нападение на него планировалось совершить при посадке его вертолета на Карибском побережье.

«Должен признаться, что тогда я спасался от покушения на мою жизнь, поэтому не смог вчера прибыть. Я не смог приземлиться там, где должен был. Даже посадочные огни не включили», — сказал он.

В начале февраля сообщалось, что президенты Колумбии и США Густаво Петро и Дональд Трамп окончательно помирились после встречи в Белом доме. В интервью спустя пару часов после выхода из Овального кабинета колумбийский лидер оценил встречу на 9 из 10.

До этого Петро выразил готовность взять в руки оружие для защиты Колумбии в случае атаки США. Он заявил, что Трамп не сможет похитить его так же легко, как президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Ранее в Колумбии оценили вероятность атаки со стороны США.
 
