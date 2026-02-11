Волгоградская область подверглась массированному налету украинских беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают массированный налет украинских дронов на Волгоградскую область. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По его данным, над регионом сбито уже более 10 воздушных целей.

«Очевидцы сообщают о пожаре в одном из районов», — отмечается в сообщении.

Местные жители рассказали, что начали слышать взрывы в небе после полуночи, при этом они до сих пор не стихают. По их словам, атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжается уже более часа. При этом громкие звуки слышны как в Волгограде, так и в соседнем городе Волжский.

В 22:04 аэропорт Волгограда перестал принимать и не отправлять рейсы.

Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Средства ПВО в период с 20:00 до 23:00 перехватили и уничтожили 48 украинских беспилотников над регионами РФ и Азовским морем. По данным оборонного ведомства, 17 БПЛА сбили над Ростовской областью, 10 — над Белгородской, 10 — над Краснодарским краем, семь — над акваторией Азовского моря, три — над Крымом и один — над Воронежской областью.

Ранее эксперт раскрыл возможное местоположение мозгового центра для атак беспилотников ВСУ на Россию.