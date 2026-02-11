«Главный зимний миф»: врач заявила, что мокрые ноги не вызывают простуду

Врач Титаренко: промокшие ноги не создадут в организме ни гриппа, ни ангины

Сами по себе мокрые носки и охлаждение ног болезнь не вызывают. Простуда, грипп, бронхит, пневмония, цистит — все это инфекционные заболевания, а не «следствие холода». Их вызывают вирусы или бактерии, а не вода в обуви». Об этом «Газете.Ru» рассказала Ольга Титаренко, врач-терапевт, эксперт телеканала «Доктор».

Что же происходит в организме, когда ноги промокают и мерзнут? «Сосуды кожи рефлекторно сужаются, ухудшается локальное кровообращение, — объясняет врач. — Но играет ли это какую-то решающую роль в возникновении инфекции, сказать сложно. Скорее всего, нет».

Иными словами, чтобы заболеть ОРВИ, нужно встретиться с вирусом. Промокшие ноги сами по себе не создадут в вашем организме ни гриппа, ни ангины.

Если не простуда, то что? Терапевт называет несколько состояний, которые все же могут быть связаны с постоянной сыростью или переохлаждением ног.

Грибковые инфекции стоп. Здесь влага — главный союзник проблемы. «Мокрая, теплая среда в обуви — идеальные условия для грибка, особенно если обувь не просыхает, а носки или колготки синтетические, — отмечает Ольга Титаренко. — Но это скорее касается ежедневного накопления влаги, а не однократно промоченных ног». То есть, если вы весь день ходите в непросыхающих кроссовках, риск растет. Если же разок промочили ноги и сразу переобулись — нет.

Обострение суставных болей. Это наиболее вероятный сценарий для тех, у кого уже есть проблемы. «Переохлаждение конечностей у предрасположенных лиц может служить триггером для начала ревматоидного артрита. Люди с хроническими болями в суставах также могут испытывать их усиление после локального или системного переохлаждения», — говорит врач.

А как же цистит и боль в почках? «Острый цистит — данных, свидетельствующих о какой-либо корреляции или причинно-следственной связи холодных ног и обострения цистита, практически нет», — подчеркивает эксперт.

Если физиологической прямой связи нет, откуда столько историй о том, как «промочил ноги и слег»? Ключевую роль играет психологический фактор.

«Локальное охлаждение ног не влияет на общий иммунитет. А вот стресс — ухудшает его работу, — объясняет Титаренко. — Если вам очень некомфортно из-за промокших ног или вы сильно из-за этого тревожитесь — вот это влияет на иммунитет, а не мокрые ноги сами по себе».

Получается замкнутый круг: человек промочил ноги, начал нервничать («Все, заболею!»), стресс ослабил защитные силы организма, и в этот момент подхваченный в метро вирус получил шанс атаковать. Итог — «я же говорил, это из-за мокрых ботинок!». Хотя первопричина — вирус и стресс.

«К врачу надо обращаться, если что-то беспокоит, а не потому, что вы попали под снег», — замечает Титаренко.

А чтобы минимизировать любые риски и просто улучшить самочувствие, врач дает простой пошаговый алгоритм:

Снимите мокрое. Как можно быстрее избавьтесь от промокшей обуви и носков. Согрейте ноги мягко. Используйте теплую (не горячую!) воду, затем наденьте сухие теплые носки. «Не кипяток, не горчицу «на всякий случай», — предупреждает терапевт. Выпейте что-нибудь теплое. Подойдет чай, вода, кофе. «Не алкоголь», — добавляет врач. Дайте себе отдохнуть. «Организму нужен ресурс».

Главный вывод, который делает врач-терапевт, прост: «Зимой промокают почти все. Заболевают — не все. А вот забота о себе после холода — всегда хорошая идея».

Не стоит ждать от мокрых ботинок неминуемой простуды и накручивать себя. Гораздо эффективнее — спокойно выполнить простые действия по согреву, переодеться и позволить себе отдохнуть. Реальную опасность представляют не единичные случаи, а постоянная сырость ног (риск грибка) и сильный стресс из-за переохлаждения. Слушайте свое тело, а не народные мифы, и зимние холода будут вам нипочем.

