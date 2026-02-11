В Египте пресекли вечеринку в стиле острова Эпштейна

Правоохранительные органы Египта предотвратили в Каире вечеринку по тематике острова финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министерства внутренних дел страны.

В ведомстве рассказали, что местные жители жаловались на рекламу в соцсетях, в которой говорилось о подготовке к проведению вечеринки под названием «Один день на острове Эпштейна» в одном из ночных клубов Каира.

«Организатор был задержан. Приняты юридические меры», — говорится в заявлении.

30 января минюст США опубликовал новую партию документов по делу Эпштейна, в файлах были фотографии с мужчиной, похожим на младшего брата короля Великобритании Карла III.

Джеффри Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке на Манхэттене, а также на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек — при этом следствие установило, что самой младшей из приглашенных было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, но спасти его не удалось.

Ранее сообщалось, что дочери принца Эндрю «были в ужасе» от компроментирующего фото отца у Эпштейна.