Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

В Египте пресекли вечеринку в стиле острова Эпштейна

В Каире пресекли вечеринку по тематике острова Эпштейна
Shutterstock/Galina-Photo

Правоохранительные органы Египта предотвратили в Каире вечеринку по тематике острова финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министерства внутренних дел страны.

В ведомстве рассказали, что местные жители жаловались на рекламу в соцсетях, в которой говорилось о подготовке к проведению вечеринки под названием «Один день на острове Эпштейна» в одном из ночных клубов Каира.

«Организатор был задержан. Приняты юридические меры», — говорится в заявлении.

30 января минюст США опубликовал новую партию документов по делу Эпштейна, в файлах были фотографии с мужчиной, похожим на младшего брата короля Великобритании Карла III.

Джеффри Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке на Манхэттене, а также на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек — при этом следствие установило, что самой младшей из приглашенных было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, но спасти его не удалось.

Ранее сообщалось, что дочери принца Эндрю «были в ужасе» от компроментирующего фото отца у Эпштейна.
 
Теперь вы знаете
Новые ограничения в Telegram и риск полной блокировки в России. Как выживать и работать без мессенджера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!