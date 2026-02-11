Психолог объяснила, почему молодые больше не хотят быть красивыми

Среди молодых людей набирает популярность тренд на глоу-даун — это осознанный отказ от поддержания внешности на уровне социально одобряемых стандартов. Почему это стало распространено, «Газете.Ru» рассказала психолог сервиса «Ясно» Светлана Абакумова.

По ее словам, глоу-даун — это когда растворяется и смывается макияж, суета и спешка за модной одеждой и образами перестают быть демонстрируемой ценностью. Максимум естественности и показа «я такая, какая есть». Тренд начал набирать обороты в соцсетях еще в 2024 году, особенно среди поколения Z.

«2010-е — начало 2020-х стали эпохой гиперперфекционизма, и образ в социальных сетях стал новой валютой: чем безупречнее твое лицо и тело, тем выше твоя социальная ценность. Контуринг, филлеры, идеальные пропорции — все это стало не просто желательным, а почти обязательным. Многим сложно стало воспринимать себя в селфи без фильтров, а некоторые социальные исследования даже говорят о том, что число пластических операций среди молодых поколений выросло на 30% за три года», — рассказала она.

Парадокс заключается в том, что стандарты красоты всегда менялись. В эпоху Возрождения ценились пышные формы, в викторианскую эру — бледность и хрупкость, в 90-х — андрогинная худоба, в 2010-х — фигура «песочные часы» и яркая женственность. Архетипы красоты зависят от культуры, эпохи и даже экономической ситуации, потому как в голодные времена ценится полнота, в сытые стройность. Но что не меняется, так это боль от несоответствия. Женщина в корсете XIX века страдала не меньше, чем девушка с дисморфофобией от фото-фильтров в 2025-м.

«И вот, устав от гонки за идеалом, а также за счет более свободного выражения себя в современности через интернет, появился Теневой аспект этого Архетипа Красоты. Пандемия также сыграла свою роль, как и экономический кризис: зачем тратить деньги на поддержание «искусственного образа себя», если можно их вложить в путешествия или психотерапию? Так родился глоу-даун — бунт против бесконечной гонки за красотой, которая меняется быстрее, чем ты успеваешь за ней угнаться», — объяснила психолог.

Глоу-даун может быть проявлением истинного самопринятия, когда человек осознанно выбирает и изучает себя и свои ценности. Определяется, что для него важнее — внешний вид или карьера, хобби, отношения. Ведь быть на 100% в каждой сфере жизни — это непосильная задача и огромный надрыв. Такой выбор сопровождается чувством облегчения и свободы.

Но есть и другая сторона, потому как внутренний конфликт никуда не делся: с одной стороны, мы устали от постоянной оценки со стороны общества, с другой стороны мы все еще нуждаемся в этой оценке. Человек существо социальное, и нам важно, как нас воспринимают.

«Отказ от красоты может быть способом избежать в том числе и здоровой конкуренции: «Если я не играю, я не проигрываю». Кроме того, глоу-даун иногда становится новой формой перфекционизма: теперь нужно быть идеально естественным, идеально неидеальным: «Я крут сам по себе, мне плевать на мнение других»! Но если об этом постоянно заявлять в соцсетях, не слишком ли присутствует озабоченность чужим мнением? В таких случаях глоу-даун становится не трендом про естественность и осознанный выбор, а симптомом», — предупредила психолог.

Если вы смотрите на себя и чувствуете спокойствие, может, даже улыбаетесь — все в порядке. Но если вы избегаете зеркал, не фотографируетесь и не можете смотреть на себя без отвращения или равнодушия, то здесь сложно говорить о принятии. Это про токсичную самооценку и, возможно, депрессию.

Психолог перечислила тревожные «звоночки»:

— резкий переход. Еще вчера вы были королевой селфи, а сегодня не можете заставить себя причесаться;

— потеря удовольствия. Раньше уход за собой или новая стрижка приносили радость, а теперь только усталость;

— социальная изоляция. Вы отказываетесь от встреч, потому что «не в форме»;

— снижение или игнорирование базового ухода. Душ, чистая одежда и гигиена все становится через силу;

— наличие негативных и самоуничижающих мыслей. Какая разница, если я все равно некрасивая? Зачем стараться, если никто не оценит?

«Если узнали себя, то пора обратиться к специалисту. Депрессия часто маскируется под усталость, а апатия — под осознанность. Разница огромная, потому как принятие себя дает энергию, а депрессия ее забирает», — констатировала специалист.

Психолог также дала рекомендации, как найти свой баланс в вопросах красоты.

Проверить мотив. Спросите себя: «Это действительно мой выбор?» Ощущать усталость это тоже нормально. Если через месяц без тонального крема вы чувствуете облегчение — отлично. Если пустоту и ненависть к себе в зеркале, стоит разобраться глубже.

Разделите «для себя» и «для других». Может, вам нравится уход за кожей, но не нравится макияж? Или вы кайфуете от яркой помады, но терпеть не можете укладки? Оставьте то, что приносит удовольствие вам, а не лайки в соцсетях.

Базовый уход. Чистая кожа, опрятность, одежда, в которой комфортно — это забота о себе. Потому как не соблюдая гигиену, человек попросту начинает болеть физически. Минимализм и антитрендовость не значит пренебрежение.

Устройте эксперимент. Возьмите неделю цифрового детокса от социальных сетей и посмотрите, что изменится. Если вы вдруг обнаружите, что без чужих глаз вам снова захотелось себя приукрасить — это хороший знак.

Прислушайтесь к своему телу. Если уход за собой становится обузой, то этот сигнал важно вовремя распознать, потому как если вы перестали чувствовать свое тело и заботиться о нем, то это уже про защитное «отщепление» чувств, которое включает психика при перегрузе.

Ранее были названы продукты, без которых кожа рано стареет.