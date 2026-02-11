Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

В Генконсульстве заявили, что украинцы в США активно интересуются переездом в РФ

Генконсул Марков: в США украинцы активно интересуются переездом в Россию
Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

В США украинцы проявляют активный интерес к программе по переселению соотечественников в Россию. Об этом в интервью РИА Новости сообщил генеральный консул РФ в Нью-Йорке Алексей Марков.

«Граждане Украины, желающие получить российское гражданство, теперь активно интересуются модальностями госпрограммы по переселению соотечественников», — сказал он.

По словам генконсула, в 2025 году кратно возросло количество обратившихся за информацией по этому вопросу.

Также он отметил, что эти украинцы имеют разные мотивы. Марков пояснил, что кто-то хочет воссоединиться с родственниками, кому-то «не зашла американская действительность», а Россия оказалась ближе ментально и идеологически. Кого-то пугает принудительное возвращение на Украину, в том числе из-за ужесточения миграционной политики Соединенных Штатов в отношении украинцев, добавил он.

10 февраля сообщалось, что в прошлом году число прибывших в Россию украинцев сократилось в 2,3 раза, составив 32,5 тыс. человек. По сравнению с 2024 годом, когда в РФ приехали 76,5 тыс. граждан Украины, снижение составило 44 тыс. человек.

Ранее сотни тысяч украинцев оказались под угрозой потери статуса в США.
 
Теперь вы знаете
Новые ограничения в Telegram и риск полной блокировки в России. Как выживать и работать без мессенджера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!