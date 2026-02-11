В Генконсульстве заявили, что украинцы в США активно интересуются переездом в РФ

В США украинцы проявляют активный интерес к программе по переселению соотечественников в Россию. Об этом в интервью РИА Новости сообщил генеральный консул РФ в Нью-Йорке Алексей Марков.

«Граждане Украины, желающие получить российское гражданство, теперь активно интересуются модальностями госпрограммы по переселению соотечественников», — сказал он.

По словам генконсула, в 2025 году кратно возросло количество обратившихся за информацией по этому вопросу.

Также он отметил, что эти украинцы имеют разные мотивы. Марков пояснил, что кто-то хочет воссоединиться с родственниками, кому-то «не зашла американская действительность», а Россия оказалась ближе ментально и идеологически. Кого-то пугает принудительное возвращение на Украину, в том числе из-за ужесточения миграционной политики Соединенных Штатов в отношении украинцев, добавил он.

10 февраля сообщалось, что в прошлом году число прибывших в Россию украинцев сократилось в 2,3 раза, составив 32,5 тыс. человек. По сравнению с 2024 годом, когда в РФ приехали 76,5 тыс. граждан Украины, снижение составило 44 тыс. человек.

Ранее сотни тысяч украинцев оказались под угрозой потери статуса в США.