Отсутствие угроз национальной безопасности России является лучшей гарантией безопасности для Украины. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы РФ от Севастополя Дмитрий Белик.

Он подчеркнул, что как только исчезнут угрозы для безопасности России, конфликт на Украине завершится.

Парламентарий отметил, что любые документы о гарантиях безопасности Украины должны согласоваться с РФ. Иначе они будут заведомо недействительны. По словам Белика, в Киеве, видимо, считают, что все должны выполнять выдвинутые украинскими властями условия. Но наступление мира возможно лишь тогда, когда Россия получит гарантии своей национальной безопасности. И как только на Украине это осознают эту простую, но при этом стратегическую для РФ истину, до достижения мира будет недалеко.

9 февраля украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что документы по гарантиям безопасности для Украины уже готовы.

