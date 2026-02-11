В Общественной палате РФ высказались о замедлении Telegram

Telegram распространял материалы, противоречащие российскому законодательству, в связи с этим ограничение работы мессенджера со стороны Роскомнадзора последовательно и логично. Об этом ТАСС заявил член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

«Претензии накапливались, включали в себя использование Telegram в целях дистанционного мошенничества, в последнее время добавился запуск в мессенджере нелегального онлайн-казино, нелегального букмекера, а также возможности покупки криптовалют», — сказал он.

До этого депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил, что ограничения против мессенджера Telegram со стороны Роскомнадзора являются составной частью борьбы между Россией и НАТО.

Российские пользователи Telegram сообщили о серьезном сбое в работе мессенджера. По данным сервиса «Сбой.РФ», только за сегодня поступило без малого десять тысяч жалоб. Роскомнадзор подтвердил: работу сервиса ограничивают из-за нарушений российских законов и продолжат принимать меры против платформы. Что о возможной блокировке говорят депутаты и чего от мессенджера требует РКН — в материале «Газеты.Ru».

Ранее депутат Немкин назвал условие снятия ограничений с Telegram.