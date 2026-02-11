Норвегия сделала России необычное предложение

Главнокомандующий Вооруженными силами Норвегии Эйрик Кристофферсен заявил, что его стране и России необходимо создать горячую линию по линии военных ведомств. Соответствующее заявление он сделал в интервью изданию Guardian.

«Он (Кристофферсен. — «Газета.Ru») рекомендовал создать горячую линию по линии военных между двумя столицами, чтобы иметь канал связи и избежать эскалации, основанной на недопонимании», — говорится в материале.

По словам главкома, Норвегия и Российская Федерация продолжают поддерживать некоторые прямые контакты в связи с поисково-спасательными операциями в Баренцевом море.

20 января сообщалось, что военные Норвегии распространили тысячи писем, в которых призвали население страны быть готовым к конфискации их домов, машин, лодок и другого имущества в случае возможной полномасштабной войны с РФ.

17 декабря стало известно, что Вооруженные силы Норвегии планируют в случае военного конфликта с Россией взорвать несколько новых мостов.

Ранее Россия и Норвегия возобновили сотрудничество по рыболовству.